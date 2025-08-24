Сийярто ответил Зеленскому на угрозу в адрес «Дружбы»

22 августа Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию по «Дружбе» остановились после ночных ударов на российско-белорусской границе. Он отметил, что это очередная попытка Украины «втянуть в конфликт». С критикой на Украину из-за атак по нефтепроводу обрушилась и Словакия. Братислава указала, что из-за этого может сократить поставки дизеля на Украину.