Сийярто ответил Зеленскому на угрозу в адрес «Дружбы»
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт решительно отвергает угрозы президента Украины Владимира Зеленского. По словам Сийярто, атаки Украины против энергетической безопасности его страны следует трактовать как нападение на суверенитет. Свое заявление министр разместил в Facebook
Он подчеркнул, что Венгрия уважает суверенитет и территориальную целостность каждой страны и ожидает того же от других государств.
Ранее 24 августа Зеленский пошутил об атаках вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтепровод «Дружба». Своими словами Зеленский намекнул, что его страна может нанести новые удары по энергетическому объекту в зависимости от политики Будапешта.
22 августа Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию по «Дружбе» остановились после ночных ударов на российско-белорусской границе. Он отметил, что это очередная попытка Украины «втянуть в конфликт». С критикой на Украину из-за атак по нефтепроводу обрушилась и Словакия. Братислава указала, что из-за этого может сократить поставки дизеля на Украину.
В марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода. После последних ударов поставки нефти в Будапешт и Братиславу отсутствовали почти неделю. Сийярто говорил, что после последней атаки ремонт трубопровода займет пять дней.