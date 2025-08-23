ВСУ ударили по нефтепроводу «Дружба» в третий раз: к чему это приведет

Обещания даны ЕС после кризиса с перекрытием Киевом в июне – октябре 2024 г. поставок нефти «Лукойла» по «Дружбе». Венгрия и Словакия, добиваясь решения, блокировали инициативы ЕС по финансовой и военной помощи Украине, требуя гарантий энергобезопасности. В итоге точка приемки нефти перенесена на украино-белорусскую границу, нефть «Лукойла» на Украине, которая вела против компании санкции, становилась собственностью венгерской MOL. Сийярто напомнил: в январе 2025 г. ЕК «согласилась в письменном виде» принять меры против атак Украины на энергопоставки странам ЕС, но теперь «молчит после нападений и действовала не в наших интересах». «Было бы хорошо, если бы Брюссель наконец понял, что они Еврокомиссия, а не украинская!» – написал глава МИД Венгрии.