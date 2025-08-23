ВСУ ударили по нефтепроводу «Дружба» в третий раз: к чему это приведет

ВСУ ударили по нефтепроводу «Дружба» в третий раз: к чему это приведетПосле остановки поставок Венгрия и Словакия жалуются на Украину в США и ЕС
Поставки нефти в Венгрию и Словакию из-за третьей за несколько дней атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба» встанут минимум на пять дней. Об этом 22 августа сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Пусть всем будет понятно: атаками Украина вредит прежде всего не России, а Венгрии и Словакии. “Дружба” играет ключевую роль в энергоснабжении нашей страны», – добавил Сийярто в посте в Facebook
По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, после атаки дронов ВСУ в ночь на 22 августа произошло возгорание «на объекте топливной инфраструктуры в Унечском районе». Там стоит производственно-диспетчерская станция «Дружбы» – «Унеча».
Вскоре Будапешт и Братислава сообщили о паузе поставок. Министр экономики Словакии Дениса Сакова подтвердила атаку на «Дружбу» «у белорусской границы».
В августе Сийярто дважды сообщал о приостановке поставок из-за ВСУ – 13 и 18 августа. Тогда работа «Дружбы» быстро возобновлялась.
Но и прошлые, и эта атака не прервали прокачку казахстанской нефти в ФРГ по северной ветке «Дружбы». Она «ответвляется» в Белоруссии, уже после «Унечи». Продолжение «штатной» транспортировки в минэнерго Казахстана подтвердили «Интерфаксу». Прокачка российской нефти по этой ветке «Дружбы» запрещена 11-м пакетом санкций ЕС 2023 г. Исключений для южной ветки Венгрия и Словакия добились в 2022 г.
Венгрия и Словакия вновь ищут управу на Украину
Глава МИД Украины Андрей Сибига 22 августа, отвечая на заявление Сийярто, заявил, что Венгрия «прилагает все усилия, чтобы сохранить свою зависимость» от России, и предложил венграм жаловаться «своим друзьям в Москве». Сийярто сообщил, что вместе со словацким коллегой Юраем Бланаром направил жалобу в Еврокомиссию (ЕК) на имя главы евродипломатии Каи Каллас и комиссара по энергетике Дана Йёргенсена, «призвав в соответствии с обещанием предпринять шаги для предотвращения нападений Украины».
Обещания даны ЕС после кризиса с перекрытием Киевом в июне – октябре 2024 г. поставок нефти «Лукойла» по «Дружбе». Венгрия и Словакия, добиваясь решения, блокировали инициативы ЕС по финансовой и военной помощи Украине, требуя гарантий энергобезопасности. В итоге точка приемки нефти перенесена на украино-белорусскую границу, нефть «Лукойла» на Украине, которая вела против компании санкции, становилась собственностью венгерской MOL. Сийярто напомнил: в январе 2025 г. ЕК «согласилась в письменном виде» принять меры против атак Украины на энергопоставки странам ЕС, но теперь «молчит после нападений и действовала не в наших интересах». «Было бы хорошо, если бы Брюссель наконец понял, что они Еврокомиссия, а не украинская!» – написал глава МИД Венгрии.
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов отмечает, что у ЕК нет мотивации защищать поставки нефти Венгрии из России. Наоборот, продолжает он, перебои – «аргумент» в желании Брюсселя «убедить» Будапешт ускорить отказ от российских углеводородов. Общий отказ, по стратегии ЕС, намечен на 2027 г. Замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов уверен, что ЕС не будет давить на Киев. Белов отмечает, что в украинском противостоянии идет эскалация ударов по ТЭКу, включая объекты азербайджанской SOCAR на украинской территории. По его мнению, для Киева мотивацией для атак по ТЭКу России стало безболезненное в плане ответа Запада мартовское нападение на станцию связанного с западными компаниями и Казахстаном КТК на Кубани.
Будапешт, возможно, решил использовать иные каналы. Президент США Дональд Трамп якобы сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану, что «зол» из-за ударов по «Дружбе». Письмо Орбана Трампу вместе с ответом опубликовал портал 24.hu со ссылкой на офис премьера: «Венгрия поддерживает Украину электричеством и бензином, взамен они обстреливают трубопровод, что снабжает нас. Крайне недружественный шаг!»
На встрече с Трампом 18 августа в Вашингтоне, по данным Bloomberg, главы ключевых стран ЕС и президент Украины Владимир Зеленский жаловались, что Орбан мешает евроинтеграции Киева. Трамп якобы спросил Орбана по телефону о причинах такой позиции. Сам он не раз объяснял ее неготовностью Украины к интеграции, невыполнением ее критериев, угрозой демпинга ее агропродуктов и притеснениями в стране этнических венгров с нарушением их культурных прав и мобилизацией в ВСУ.
Франции и Германии может быть интересен раскол между Трампом и правыми политиками ЕС, включая Орбана, допускает старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Чуждый евробюрократии венгерский лидер мешал им материально поддерживать Киев и демонстрировать единение ЕС в борьбе против России, напоминает Кошкин: «При этом и Орбан, и его противники в ЕС борются за расположение Трампа, находя психологические подходы, включая воздействие на эго».
Пока, по словам Белова, Орбан «держит удар» и для лояльного электората, и для Трампа. Понимая, что Россия поставит нефть по обязательствам, он выступает за урегулирование на Украине и справедливо упрекает Брюссель, финансируемый членами ЕС, но не выполняющий обязанностей, добавил эксперт.
Убытки, перспективы и альтернативы
Реальный ущерб от простоя «Дружбы», по мнению Юшкова, сложно подсчитать: после починки можно увеличить прокачку, по итогам квартала и года компенсировав остановку. Хотя, как писали в феврале «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый со статистикой Минэнерго, в 2024 г. поставки по «Дружбе» через Украину упали на 15%.
Фролов согласен, что ущерб от простоя можно сократить ростом поставок после ремонта, сейчас речь может идти об убытках до $60 млн. Нынешняя ситуация вредит всем пользователям «Дружбы», а не только «Лукойлу», как в 2024 г., теперь транспортировка невозможна не юридически, а физически, отмечает Юшков: «Это проблема и покупателей, и поставщиков».
В 2024 г. ЕК игнорировала просьбы повлиять на Украину, а потом предложила транзит через Хорватию по трубопроводу JANAF. Будапешт тогда отказался, сославшись на дороговизну и недостаточную мощность маршрута. Но альтернатива – JANAF, подтверждает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Из Хорватии нефть с танкеров на побережье способна идти на НПЗ Венгрии и Словакии, согласен эксперт Финуниверситета при правительстве России Игорь Юшков. Часть импорта уже идет по JANAF, но он покроет лишь до 3/4 потребностей двух стран, говорит Кауфман. Фролов считает, что альтернативы покроют 20% потребностей Венгрии и Словакии.
Эксперты согласны, что этим странам в российской нефти интересна именно цена. Фролов отмечает, что долгосрочный контракт с низкими логистическими издержками дешевле поиска замены на рынке. НПЗ с 2022 г. получали дополнительную прибыль, замечает Кауфман.
По словам Юшкова, для потребителей нефти «Дружбы» альтернатива дороже: и при попытках подбора похожего на Urals сорта, и при смешивании, чтобы не перенастраивать НПЗ. Альтернативы Urals снизят рентабельность переработки и повысят цены на топливо, продолжает Юшков: «Это удорожит товары, разгонит инфляцию, ухудшит социальную ситуацию. Поэтому, несмотря на риски, страны пока не хотят отказываться от Urals». Например, в 2024 г. средняя инфляция в Венгрии была 3,7%. В январе 2025 г. – 5,5%, в феврале – 5,6%, в марте – 4,7%, в апреле – 4,2%, в мае – 4,4%, в июне – 4,6%, в июле – 4,3%.