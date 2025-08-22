Газета
Главная / Политика /

Сийярто обсудил с Сорокиным удар ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

Ведомости

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что провел переговоры с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным по поводу последствий удара Украины по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщил в соцсети Facebook.

По словам Сийярто, Сорокин заверил его, что маршрут поставок нефти стараются восстановить как можно быстрее, однако на полное устранение повреждений потребуется не менее пяти дней.

Глава венгерского МИДа подчеркнул, что нынешняя атака оказалась значительно серьезнее предыдущих: «На этот раз украинцы использовали не только дроны, но и ракеты».

Об атаке на трубопровод сообщила и министр экономики Словацкой Республики Дениса Сакова. Она подчеркнула, что это уже второе повреждение инфраструктуры за неделю, при котором пришлось ограничить функциональность «Дружбы». Уже тогда она сказала, что перекачка ресурса из России в скором времени прекратится.

Президент США Дональд Трамп заявил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что крайне недоволен атаками Украины на нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию. 

