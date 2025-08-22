Министр экономики Словакии сообщила о новой атаке на нефтепровод «Дружба»
Нефтепровод «Дружба» снова подвергся атаке, в частности, вблизи границы с Белоруссией. Об этом сообщила министр экономики Словацкой Республики Дениса Сакова, ее слова приводит Nový čas.
По данным минэкономики Словакии, произошло второе повреждение инфраструктуры за семь дней, которое привело к ограничению функциональности нефтепровода.
Сакова сообщила, что перекачка ресурса из России в скором времени прекратится. Масштаб ущерба устанавливается.
18 августа глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что украинская атака на нефтепровод стала причиной приостановки поставок нефти из России в Венгрию. Поставки также были возобновлены вечером 19 августа.
В ночь на 13 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали распределительный узел «Дружбы» в Брянской области.