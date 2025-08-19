Сийярто сообщил о восстановлении поставок нефти по «Дружбе» после атаки ВСУ
Поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» восстановлены, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в социальной сети X.
«Мы рассчитываем, что Украина больше не будет атаковать этот жизненно важный трубопровод», – добавил он. Глава МИД Венгрии подчеркнул, что страна не должна быть задействована в конфликте Украины и России.
Сийярто написал, что замминистра энергетики России Павла Сорокина за оперативный ремонт.
18 августа Сийярто заявил, что причиной приостановки поставок нефти из России в Венгрию стала украинская атака на нефтепровод. Министр иностранных дел Венгрии также заявил, что Киев и Брюссель пытаются втянуть Венгрию в конфликт на Украине.
В ночь на 13 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали распределительный узел нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Сообщивший об этом Сийярто подчеркивал, что Венгрия осудила такие действия, так как нефть поставляется в страну именно через «Дружбу». В Будапеште тогда обратили внимание, что Венгрия поставляет на Украину электроэнергию, тем самым уберегая ее от «крайне уязвимого положения», поэтому Киеву необходимо прекратить подобные атаки и уважать «жизненно важные интересы» европейского государства.