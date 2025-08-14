Сийярто осудил удар ВСУ по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 13 августа атаковали распределительный узел нефтепровода «Дружба» в Брянской области, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в соцсети Facebook
«Особенно возмутительно, что Украина вновь атаковала нефтепровод «Дружба», который обеспечивает Венгрию нефтью и играет ключевую роль в энергетической безопасности нашей страны», – заявил венгерский министр иностранных дел.
В Будапеште также напомнили, что Венгрия поставляет на Украину электроэнергию, не давая ей оказаться «в крайне уязвимом положении», поэтому Киеву необходимо прекратить подобные атаки и уважать «жизненно важные интересы» европейского государства.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале писал, что в ночь на 13 августа от атаки украинских беспилотников пострадал «объект топливной инфраструктуры в Унечском районе». По его словам, произошло возгорание. Глава региона ничего не говорил о трубопроводе «Дружба», однако один из объектов, связанных с ним, находится в том же районе. В ту ночь над территорией Брянской области было уничтожено 15 воздушных целей.