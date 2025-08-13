Силы ПВО ликвидировали 46 украинских беспилотников за ночь

Силы ПВО ликвидировали 46 украинских беспилотников за ночьАтаки отражены в семи регионах России
Российские средства противовоздушной обороны сбили 46 беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) в период с 22:35 мск 12 августа до 06:05 мск 13 августа, сообщили в Минобороны РФ.
Больше всего воздушных целей (15 единиц) военные перехватили над территорией Брянской области. Еще 11 беспилотников было уничтожено в Волгоградской области, семь – в Ростовской области. В небе над Краснодарским краем системы ПВО отразили атаку пяти БПЛА, по два дрона ликвидировали над Белгородской, Воронежской областями, Крымом, а также над акваторией Азовского моря.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что пострадавших в результате атак в регионе нет, по данным на 2:30 мск. При этом обломки одного из беспилотников упали на крышу 16-этажного дома на улице Ополченской в Волгограде. Жители были эвакуированы, чтобы саперы могли безопасно обследовать обломки. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале также написал, что пострадавших после атаки в регионе нет, как и глава Ростовской области Юрий Слюсарь.
Вечером 12 августа системы ПВО уничтожили 26 украинских дронов над Россией. Над Брянской областью сбито 12 БПЛА, над Курской областью – девять беспилотников. В Белгородской области отчитались об уничтожении трех дронов, по одному сбито в Воронежской и Орловской областях.