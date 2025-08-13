Силы ПВО ликвидировали 46 украинских беспилотников за ночь

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что пострадавших в результате атак в регионе нет, по данным на 2:30 мск. При этом обломки одного из беспилотников упали на крышу 16-этажного дома на улице Ополченской в Волгограде. Жители были эвакуированы, чтобы саперы могли безопасно обследовать обломки. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале также написал, что пострадавших после атаки в регионе нет, как и глава Ростовской области Юрий Слюсарь.