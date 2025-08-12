Средства ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за вечер 12 августа уничтожили 26 украинских дронов над Россией. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Над Брянской областью сбито 12 БПЛА, над Курской областью – девять беспилотников. В Белгородской области отчитались об уничтожении трех дронов, по одному сбито в Воронежской и Орловской областях.
В ночь на 12 августа средства ПВО уничтожили 25 дронов над Россией. Больше всего было уничтожено над Ростовской областью – 22 БПЛА. Три БПЛА российские военные также ликвидировали над территорией Ставропольского края.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил вечером 12 августа, что в результате атаки на Арзамас 11 августа скончался один из пострадавших. При атаке беспилотника на город накануне погиб один человек.