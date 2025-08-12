Силы ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников за четыре часа
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 25 беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) в период с 23:50 мск 11 августа до 3:40 мск 12 августа, сообщили в Минобороны.
Большая часть уничтоженных дронов была перехвачена в небе над Ростовской областью, где их было 22. Три БПЛА российские военные также ликвидировали над территорией Ставропольского края.
Ранним утром врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь писал в Telegram-канале, что атака беспилотников была отражена в Миллеровском районе региона, в результате сего среди населения не было зафиксировано пострадавших. При этом в трех частных домах выбило стекла. Еще в одном доме, в котором располагаются четыре квартиры, повреждены кровля, окна и забор. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщал только об объявлении беспилотной опасности ночью.
11 августа в период с 14:50 до 17:10 мск дежурными средствами ПВО над территорией Оренбургской и Самарской областей были уничтожены три и два украинских дрона соответственно. До этого, ночью, российские военные ликвидировали еще 32 БПЛА. Атаки были отражены в Белгородской, Брянской, Калужской, Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской, Московской, Тульской областях и в Крыму.