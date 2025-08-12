Силы ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников за четыре часа

Ранним утром врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь писал в Telegram-канале, что атака беспилотников была отражена в Миллеровском районе региона, в результате сего среди населения не было зафиксировано пострадавших. При этом в трех частных домах выбило стекла. Еще в одном доме, в котором располагаются четыре квартиры, повреждены кровля, окна и забор. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщал только об объявлении беспилотной опасности ночью.