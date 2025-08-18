Сийярто сообщил о приостановке поставок нефти из России в Венгрию
Украинская атака на нефтепровод стала причиной приостановки поставок нефти из России в Венгрию. Об этом заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто в соцсети X.
«Украина вновь атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, прервав поставки. Этот очередной удар по нашей энергетической безопасности возмутителен и неприемлем!» – написал министр.
По словам Сийярто, замминистра энергетики России Павел Сорокин сообщил ему, что специалисты работают над восстановлением трансформаторной подстанции, необходимой для работы трубопровода. При этом пока они не могут назвать сроки возобновления поставок. Министр иностранных дел Венгрии также заявил, что Киев и Брюссель пытаются втянуть Венгрию в конфликт на Украине уже 3,5 года. По мнению Сийярто, неоднократные украинские атаки на энергосистемы страны «служат той же цели». Он также напомнил Киеву, что венгерская электроэнергия «играет жизненно важную роль» в энергоснабжении республики.
В ночь на 13 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали распределительный узел нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Сообщивший об этом Сийярто подчеркивал, что Венгрия осудила такие действия, так как нефть поставляется в страну именно через «Дружбу». В Будапеште тогда обратили внимание, что Венгрия поставляет на Украину электроэнергию, тем самым уберегая ее от «крайне уязвимого положения», поэтому Киеву необходимо прекратить подобные атаки и уважать «жизненно важные интересы» европейского государства.