Сийярто сообщил о приостановке поставок нефти из России в Венгрию

По словам Сийярто, замминистра энергетики России Павел Сорокин сообщил ему, что специалисты работают над восстановлением трансформаторной подстанции, необходимой для работы трубопровода. При этом пока они не могут назвать сроки возобновления поставок. Министр иностранных дел Венгрии также заявил, что Киев и Брюссель пытаются втянуть Венгрию в конфликт на Украине уже 3,5 года. По мнению Сийярто, неоднократные украинские атаки на энергосистемы страны «служат той же цели». Он также напомнил Киеву, что венгерская электроэнергия «играет жизненно важную роль» в энергоснабжении республики.