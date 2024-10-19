60 лет «Дружбы»

Основные объекты трубопроводной системы были построены в середине 1964 г., а 15 октября 1964 г. состоялась официальная церемония ввода нефтепровода в эксплуатацию. Стоимость его строительства оценивалась примерно в 400 млн руб. (в ценах того времени). Первоначальная мощность нефтепровода составляла 30 млн т в год. В 1969-1974 гг. и в 1981 г. на фоне экономического роста в странах СЭВ мощность трубопроводной системы была расширена более чем вдвое, было построено несколько ответвлений.