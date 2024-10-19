60 лет «Дружбы»История крупнейшей в мире нефтепроводной системы
15 октября исполнилось 60 лет со дня запуска крупнейшей в мире нефтепроводной системы – «Дружба». О том, что этот нефтепровод значил для нашей страны в прошлом, существенна ли его роль в экспорте в настоящее время и каковы перспективы – в публикации «Ведомостей».
Нефть для союзников
Строительство нефтепровода «Дружбы» – один из значимых совместных проектов стран, входящих в Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) – межправительственную экономическая организацию европейских социалистических стран, действовавшую в 1949–1991 гг. Организация была создана по решению СССР, Албании, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Чехословакии. Ее штаб-квартира находилась в Москве.
Решение о строительстве нефтепровода было принято в декабре 1958 г. на X сессии СЭВ в Праге. Он должен был транспортировать нефть от месторождений Волго-Уральской нефтегазоносной провинции до европейских потребителей в странах социалистического лагеря – Чехословакии, Венгрии, Польше и ГДР. Потребность в строительстве трубопровода была вызвана ростом спроса на нефть в странах соцлагеря, который стало сложно покрывать за счет поставок по железным дорогам.
Строительство нефтепровода началось в декабре 1960 г. Каждое государство отвечало за строительство своей части трубопровода (участки трубопроводной системы становились собственностью этих стран). Трубы изготавливали Советский Союз и Польша, оборудование и арматуру – Чехословакия, ГДР и Венгрия.
Основные объекты трубопроводной системы были построены в середине 1964 г., а 15 октября 1964 г. состоялась официальная церемония ввода нефтепровода в эксплуатацию. Стоимость его строительства оценивалась примерно в 400 млн руб. (в ценах того времени). Первоначальная мощность нефтепровода составляла 30 млн т в год. В 1969-1974 гг. и в 1981 г. на фоне экономического роста в странах СЭВ мощность трубопроводной системы была расширена более чем вдвое, было построено несколько ответвлений.
Масштабы «Дружбы»
Общая протяженность трубопроводной системы составила 8900 км. Сейчас нефтепроводная магистраль проходит через Россию, Украину, Белоруссию, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию и Литву.
Трубопровод пересекает 45 крупных рек, в том числе Волгу, Оку, Днепр, Днестр, Припять, Вислу, Одер и Дунай, сотни малых рек, тысячи автомобильных и железных дорог, проходит через болота Полесья и Карпатские горы (было построено 175 мостов и 113 переходов).
Официально нефтепровод начинается в Альметьевске (Татария), затем идет по территории России от Самары до Брянской области. Там от него отходит ответвление диаметром до порта Вентспилса (Латвия) – Унеча – Полоцк (Белоруссия) – Мажейкяй (Литва) – Вентспилс. Основная труба «Дружбы» из Брянской области идет в Белоруссию, где магистраль разделяется на две ветки. Северная ветка идет через Польшу в Германию, южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.
В 2012 г. было завершено строительство Балтийской трубопроводной системы-2 (БТС-2), которая «Дружбу» с российским морским портом Усть-Луга на Балтийском море.
Российская часть трубопровода «Дружба» принадлежит государственной «Транснефти». Белорусским участком управляет компания «Гомельтранснефть Дружба», украинским – «Укртранснафта», польским и немецким – польская PERN, венгерским MOL, словацким – Transpetrol, чешским – Mero.
По данным «Транснефти», российская часть системы включает:
резервуарный парк объемом 3,1 млн куб. м;
20 нефтеперекачивающих и 15 нефтепродуктоперекачивающих станций;
3500 км нефтепроводов и 39000 км нефтепродуктопроводов.
Производственные объекты находятся в 11 российских регионах, на них работают более 8000 человек.
Прошлое, настоящее и будущее трубы
Общая мощность трубопроводной системы «Дружба» (с учетом ответвлений) составляет порядка 100 млн т в год. Но на полную мощность нефтепровод не работает. По данным «Транснефти» в досанкционном 2021 г. по «Дружбе» в дальнее зарубежье было прокачано 35,9 млн т нефти.
«Дружба» перестала быть для России основным маршрутом экспорта нефти после запуска в 2009-2019 гг. трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан». Но нефтепровод остается ключевым маршрутом поставки нефти в Европу.
В апреле 2019 г. Мозырский НПЗ в Белоруссии зафиксировал в нефти из «Дружбы» повышенное содержание хлорорганических соединений. Белоруссия, Польша и другие европейские страны приостановили прием нефти из трубопровода. Прокачка была восстановлена в полном объеме в августе того же года.
Антироссийские санкции, введенные Евросоюзом (ЕС) из-за начала в 2022 г. специальной военной операции на Украине, первоначально не затронули экспорт по «Дружбе» – для поставок по трубопроводу было сделано исключение из санкционных ограничений. Однако Польша и Германия самостоятельно прекратили импорт нефти по «Дружбе». В июне 2023 г. ЕС запретил поставки сырья по северной ветке нефтепровода, которые к тому времени уже не велись.
Экспорт нефти по южной ветки «Дружбы» в Венгрию, Словакию и Чехию транзитом через Украину продолжается. В 2023 г., по данным «Ведомостей», поставки российской нефти по «Дружбе» составили 14,1 млн т – в 2,7 раза меньше, чем годом ранее (38,4 млн т). В том числе в Венгрию было поставлено 4,8 млн т нефти, в Словакию – 4,6 млн т, в Чехию – 4,2 млн т, в Польшу – 500 000 т. Нефтепровод остается основным источником импорта нефти Венгрии, Словакии и Чехии.