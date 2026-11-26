Владельцы строительной техники начали получать компенсации за военный ущерб
Владельцы строительной техники, пострадавшей в результате военных рисков, начали получать компенсационные выплаты. Об этом сообщили в Минфине России.
Механизм действует в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, Крыму и Севастополе. Ранее возмещение ущерба в его рамках получили перевозчики товаров первой необходимости.
Компенсации предусмотрены за повреждение транспорта и техники. Помимо строительной техники, на поддержку могут рассчитывать транспортные средства сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Документы для получения выплат принимаются до 1 апреля 2027 г. За консультацией по условиям механизма можно обратиться во Всероссийский союз страховщиков или Российскую национальную перестраховочную компанию.
23 ноября первые выплаты в рамках механизмов компенсации ущерба и страхования от военных рисков получили перевозчики. По данным Минфина, первые выплаты осуществила страховая компания «Астро-Волга». Компенсации получили перевозчики товаров первой необходимости. Минфин отметил, что меры также затронут автомобили строительных компаний и сельскохозяйственных производителей.
17 октября уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Александр Шохин сообщил, что РСПП ведет с Банком России и Минфином работу над новыми нормами страхованиями промышленных объектов от военных рисков, включая воздушные атаки.
22 июля «Единая Россия» предложила создать систему страхования военных рисков для бизнеса с участием Российской национальной перестраховочной компании (РНПК). Заявление прозвучало после атак Украины по логистическим центрам Wildberries.