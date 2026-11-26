Как утверждают в спецслужбе, к совершению преступления пытались привлечь местную жительницу 1955 года рождения, которая в июне 2026 г. лишилась крупной суммы денег в результате мошенничества. Злоумышленники представились сотрудниками ФСБ и пообещали женщине вернуть похищенные средства в обмен на содействие.