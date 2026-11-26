ФСБ предотвратила теракт против военнослужащего в Сочи
ФСБ предотвратила теракт против российского военнослужащего и членов его семьи в Сочи. По данным ведомства, преступление готовили украинские спецслужбы, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Как утверждают в спецслужбе, к совершению преступления пытались привлечь местную жительницу 1955 года рождения, которая в июне 2026 г. лишилась крупной суммы денег в результате мошенничества. Злоумышленники представились сотрудниками ФСБ и пообещали женщине вернуть похищенные средства в обмен на содействие.
После разговора с близкими россиянка заподозрила, что ее вовлекли в преступную деятельность, и обратилась в экстренные службы. Сотрудники ФСБ обезвредили взрывное устройство, жильцов дома эвакуировали. Никто не пострадал.
В ведомстве подчеркнули, что своевременное обращение в правоохранительные органы позволило женщине избежать уголовной ответственности за особо тяжкое преступление и, возможно, сохранить жизнь.
17 ноября ФСБ сообщила о пресечении деятельности украинских спецслужб на юге России. Ведомство призвало граждан, вовлеченных в преступную деятельность, добровольно отказаться от выполнения заданий иностранных спецслужб.
10 ноября сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае 69-летнего россиянина. По данным ведомства, он готовил теракт против российского военнослужащего по заданию службы безопасности Украины (СБУ).