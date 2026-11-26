Трамп и Рютте назвали встречу во Флориде превосходной
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провели «превосходную» встречу в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном пресс-пулом Белого дома.
В документе отмечается, что переговоры состоялись вечером 25 ноября. Мар-а-Лаго также называют «южным Белым домом».
В ходе встречи Трамп и Рютте предостерегли Россию от действий, которые могут привести к расширению конфликта на Украине. Стороны также подчеркнули необходимость скорейшего мирного урегулирования. Кроме того, на переговорах обсуждались война против Ирана и увеличение оборонных расходов и инвестиции США и НАТО.
6 ноября Рютте заявил, что для международной безопасности важно, чтобы между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером были хорошие отношения. По его словам, прямой диалог лидеров двух крупнейших ядерных держав позволяет оперативно разрешать недопонимания, которые потенциально могут привести к ядерному конфликту.
5 ноября спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Путин высоко оценил усилия Трампа по урегулированию ситуации на Украине.