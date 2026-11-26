В ходе встречи Трамп и Рютте предостерегли Россию от действий, которые могут привести к расширению конфликта на Украине. Стороны также подчеркнули необходимость скорейшего мирного урегулирования. Кроме того, на переговорах обсуждались война против Ирана и увеличение оборонных расходов и инвестиции США и НАТО.