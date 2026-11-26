25 ноября Трамп «громко рассмеялся» на вопрос о заявлении украинского лидера Владимира Зеленского, что американские переговорщики хотят заключить мирное соглашение между Москвой и Киевом к январю. По словам главы Белого дома, конфликт затянулся, потому что «для танго нужны двое». Трамп заявил, что не ограничен сроками и «просто хочет, чтобы это закончилось».