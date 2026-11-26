Трамп и Рютте призвали РФ не допустить расширения конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предостерегли Россию от действий, которые могут привести к расширению конфликта на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам их встречи во Флориде, сообщило агентство Reuters.
Стороны также подчеркнули необходимость скорейшего мирного урегулирования. Кроме того, на переговорах обсуждались война против Ирана и увеличение оборонных расходов и инвестиции США и НАТО.
25 ноября Трамп «громко рассмеялся» на вопрос о заявлении украинского лидера Владимира Зеленского, что американские переговорщики хотят заключить мирное соглашение между Москвой и Киевом к январю. По словам главы Белого дома, конфликт затянулся, потому что «для танго нужны двое». Трамп заявил, что не ограничен сроками и «просто хочет, чтобы это закончилось».
20 ноября американский президент заявил, что в ходе переговоров по урегулированию украинского кризиса есть хорошие шансы заключить мирное соглашение. Он добавил, что в ходе трехстороннего саммита России, Китая и США в Шэньчжэне украинскому вопросу было уделено много времени.
О том что для возобновления прямых переговоров по украинскому конфликту спустя многие месяцы была проделана огромная работа, говорил спецпосланник США американского лидера Джаред Кушнер 13 ноября. По его словам, обе стороны согласились расширить следующий раунд переговоров, включив в него европейскую сторону.