23 ноября совет директоров Nvidia единогласно восстановил Хуанга в должности президента и гендиректора компании. Ранее Хуанг покинул пост после новости о его романе с женщиной, подозреваемой в шпионаже в пользу Китая. Решение о его восстановлении было принято после серии обсуждений и встреч с Хуангом и вступило в силу немедленно. Тогда же Трамп поддержал решение совета вернуть Хуанга на должность гендиректора и отметил, что у американских властей нет доказательств противоправных действий предпринимателя. 25 ноября вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что федеральное правительство США не ведет расследование дела Хуанга.