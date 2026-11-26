WP: Пентагон хотел применить закон времен холодной войны для возвращения Хуанга
Руководство Пентагона рассматривало применение закона времен холодной войны, чтобы вынудить компанию Nvidia вернуть Дженсена Хуанга на пост генерального директора. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на три источника, знакомые с ходом обсуждения.
Речь идет о законе об оборонном производстве 1950 г., наделяющем президента широкими полномочиями по вмешательству в экономику. Он исторически использовался для мобилизации частных компаний на обеспечение нужд армии в военное время или в условиях чрезвычайных ситуаций в стране. Первая администрация президента США Дональда Трампа использовала этот закон, чтобы заставить General Motors производить аппараты искусственной вентиляции легких во время пандемии COVID-19.
23 ноября совет директоров Nvidia единогласно восстановил Хуанга в должности президента и гендиректора компании. Ранее Хуанг покинул пост после новости о его романе с женщиной, подозреваемой в шпионаже в пользу Китая. Решение о его восстановлении было принято после серии обсуждений и встреч с Хуангом и вступило в силу немедленно. Тогда же Трамп поддержал решение совета вернуть Хуанга на должность гендиректора и отметил, что у американских властей нет доказательств противоправных действий предпринимателя. 25 ноября вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что федеральное правительство США не ведет расследование дела Хуанга.