Захарова: участникам саммита ЕС поддержка Киева важнее проблем европейцев
Обсуждение финансирования киевского режима на предстоящем саммите Евросоюза (ЕС) свидетельствует, что поддержка войны для Брюсселя важнее реальных проблем европейцев. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова «РИА Новости».
По ее словам, кризис ЕС налицо, но вместо решения насущных проблем населения брюссельские чиновники будут обсуждать спонсирование «войны до последнего украинца».
Захарова иронично подчеркнула, что ни социальная политика, ни медицина, ни образование, ни наука с точки зрения Брюсселя не являются настолько важными, как режим [президента Украины] Владимира Зеленского и его преступная деятельность.
23 ноября Politico сообщало, что в ЕС обострились разногласия вокруг нового семилетнего бюджета на 2028–2034 гг. Споры касаются сельскохозяйственных субсидий, введения новых налогов и финансирования Украины. 25 ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что лидеры ЕС не смогут согласовать бюджет сообщества на внеочередном саммите. Он подчеркнул, что Словакия не будет участвовать в предоставлении Украине предлагаемого кредита ЕС на 45 млрд евро. По словам Фицо, эти средства фактически станут безвозмездной помощью, поскольку Киев не сможет их вернуть.