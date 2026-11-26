23 ноября Politico сообщало, что в ЕС обострились разногласия вокруг нового семилетнего бюджета на 2028–2034 гг. Споры касаются сельскохозяйственных субсидий, введения новых налогов и финансирования Украины. 25 ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что лидеры ЕС не смогут согласовать бюджет сообщества на внеочередном саммите. Он подчеркнул, что Словакия не будет участвовать в предоставлении Украине предлагаемого кредита ЕС на 45 млрд евро. По словам Фицо, эти средства фактически станут безвозмездной помощью, поскольку Киев не сможет их вернуть.