Стоимость создания лаборатории представитель «Северстали» не раскрыл. От проекта компания ожидает экономического эффекта в объеме примерно 80 млн руб. на горизонте трех лет, сообщил руководитель департамента технологий и инноваций «Северсталь-инфокома» Евгений Маслов. Эффект складывается за счет экономии на интеграции и внедрении решений, которые компания сможет проводить своими силами. Раньше, чтобы понять, работает ли решение, нужно было останавливать оборудование в цехах, собирать временный стенд, ждать оснастку, пояснил он. Теперь первая проверка проходит внутри лаборатории, а в цех уходит решение, у которого уже отработаны захват, траектория, цикл и логика интеграции, указал Маслов.