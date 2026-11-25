«Северсталь» запустила внутреннюю лабораторию для тестирования роботовСоздание такой площадки могло обойтись в 150–190 млн рублей, оценивают эксперты
Горно-металлургическая компания «Северсталь» (77,03% акций принадлежит Алексею Мордашову) развернула лабораторию для тестирования роботов перед их вводом в эксплуатацию. Экспериментальную площадку запустили на территории Череповецкого металлургического комбината. Там развернули 13 роботов-манипуляторов от 35 кг до 350 кг, которые могут вести сварочные работы, перемещать грузы, устанавливать или снимать заготовки с конвейера или станка, производить резку металла, покраску и т. д. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании.
Стоимость создания лаборатории представитель «Северстали» не раскрыл. От проекта компания ожидает экономического эффекта в объеме примерно 80 млн руб. на горизонте трех лет, сообщил руководитель департамента технологий и инноваций «Северсталь-инфокома» Евгений Маслов. Эффект складывается за счет экономии на интеграции и внедрении решений, которые компания сможет проводить своими силами. Раньше, чтобы понять, работает ли решение, нужно было останавливать оборудование в цехах, собирать временный стенд, ждать оснастку, пояснил он. Теперь первая проверка проходит внутри лаборатории, а в цех уходит решение, у которого уже отработаны захват, траектория, цикл и логика интеграции, указал Маслов.