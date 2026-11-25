Президент Владимир Путин был заранее проинформирован о том, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис будет задержан. «Конечно. Естественно, такие задержания без ведома президента не производятся», – ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей» о том, был ли президент заранее проинформирован о планируемом задержании Чибиса. 25 ноября был опубликован указ о его отставке.