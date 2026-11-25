Песков – «Ведомостям»: президент был в курсе готовящегося задержания ЧибисаУказ об отставке губернатора Мурманской области подписан
Президент Владимир Путин был заранее проинформирован о том, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис будет задержан. «Конечно. Естественно, такие задержания без ведома президента не производятся», – ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей» о том, был ли президент заранее проинформирован о планируемом задержании Чибиса. 25 ноября был опубликован указ о его отставке.
Чибис был задержан 23 ноября, когда прилетел в командировку в Москву. О его задержании в тот день сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, Следственный департамент МВД России продолжает предварительное расследование уголовного дела по обвинению группы лиц в совершении преступлений, которые предусмотрены ч. 4 ст. 159 (мошенничество группой лиц в особо крупном размере), ч. 4 ст. 160 (растрата, совершенная организованной группой), пунктами «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 (перевод валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов) УК РФ.
Мещанский суд Москвы 25 ноября арестовал Чибиса, его отправили на два месяца в СИЗО. Судья Мария Мельникова сообщила, что Чибис имеет статус обвиняемого и проходит по двум эпизодам – ч. 4 ст. 160 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Защита планирует добиваться смягчения меры пресечения. На суде она настаивала на домашнем аресте.
Сам Чибис вину не признает, сообщил журналистам его адвокат Руслан Закалюжный.