МИД РФ: переговоры по избранию нового генсека ООН продолжаются
Консультации по избранию нового генерального секретаря ООН продолжаются, поскольку нет единого мнения по данному вопросу. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов.
«Консенсуса нет, консультации продолжаются. Идут туры голосования на цветных бюллетенях. Насколько я знаю, это еще официально не объявлено, следующий состоится в понедельник», – сказал он (цитата по ТАСС).
Алимов добавил, что работа Совбеза ООН продолжается, в том числе пять постоянных членов проводят консультации друг с другом. Дипломат выразил надежду на то, что «все-таки государства-члены проявят дисциплину», и новый генсек ООН вступит в должность 1 января 2027 г. Он добавил, что действующий генсек ООН Антониу Гутерриш планирует покинуть занимаемый пост в установленный срок. По словам Алимова, возможность, при которой Гутерриш задержится на посту, существует, однако такой исход событий не устраивает Россию.
«У нас много вопросов накопилось к нынешнему генеральному секретарю, их неоднократно озвучивал министр иностранных дел [Сергей Лавров]», – заключил Алимов.
12 ноября директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов призвал назначить нового генсека ООН до 31 декабря 2026 г. В противном случае может возникнуть неопределенность с исполнением обязанностей главы организации. В случае задержки с назначением нового генсека рассматриваются различные варианты, включая техническое продление полномочий Гутерриша или назначение временно исполняющего обязанности из числа его заместителей.
17 октября Associated Press (AP) сообщило, что никто из семи кандидатов на пост генерального секретаря ООН не пользуется поддержкой всех пяти постоянных членов Совбеза ООН. Сейчас на должность генсекретаря рассматривается представитель Латинской Америки, поскольку данный пост ротируется по регионам. Также присутствует давление с целью выбора женщины на эту должность.