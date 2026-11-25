Алимов добавил, что работа Совбеза ООН продолжается, в том числе пять постоянных членов проводят консультации друг с другом. Дипломат выразил надежду на то, что «все-таки государства-члены проявят дисциплину», и новый генсек ООН вступит в должность 1 января 2027 г. Он добавил, что действующий генсек ООН Антониу Гутерриш планирует покинуть занимаемый пост в установленный срок. По словам Алимова, возможность, при которой Гутерриш задержится на посту, существует, однако такой исход событий не устраивает Россию.