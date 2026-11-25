Голуби-биодроны совершили более 100 вылетов за пределами лаборатории
Голуби-биодроны с вживленными в мозг нейроимплантами научились летать на открытом воздухе под управлением оператора или по заданному маршруту. Птицы совершили более 100 вылетов за пределами лаборатории и сделали свыше 1000 снимков, сообщили в группе компаний «Нейри».
Самый продолжительный полет биодрона длился более 10 часов, а дистанционное управление птицами осуществлялось с расстояния более 100 км. «За этот год наши голуби научились взлетать по команде, набирать высоту, садиться и выполнять другие прикладные фигуры пилотажа», – рассказал основатель группы компаний «Нейри» Александр Панов.
Для управления птицами используются биосовместимые электроды, имплантированные в мозг, и бортовое радиоэлектронное оборудование. Благодаря этому голуби способны выполнять команды без предварительной дрессировки. При этом птицы самостоятельно облетают препятствия.
Кроме того, голубей оснастили камерами, которые позволяют получать снимки с пространственным разрешением менее 20 см на пиксель. В ближайшее время разработчики намерены улучшить этот показатель до 1–2 см на пиксель.
Птиц также планируется использовать для мониторинга городских объектов, линий электропередачи, трубопроводов и экологического контроля.
В ноябре «Нейри» разработали голубей-биодронов, оснащенных нейроинтерфейсами, что позволяет дистанционно управлять ими. Они предназначены для экологического, промышленного мониторинга и поисково-спасательных операций