В сентябре Туск выступил с заявлением из-за взрывов на границе с Украиной. По его словам, Польша ожидает эскалации конфликта с Россией. Свое заявление премьер аргументировал тем, что утром 13 сентября ВС страны зафиксировали несколько БПЛА на границе с Украиной. Как заявляет польская сторона, один из беспилотников ударил по поезду Киев – Варшава, а другой упал рядом с пунктом пропуска Дрохуск-Ягодин.