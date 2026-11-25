В Польше анонсировали создание бесполетной зоны на границе с Украиной
Власти Польши намерены создать бесполетную зону на границе с Украиной, которая будет служить дополнительной поддержкой для военных. Об этом сообщил замминистра обороны страны Цезарий Томчик.
«Это будет ограниченная зона, расположенная на некотором расстоянии от границы, от более чем десятка до нескольких десятков километров», – заявил Томчик (цитата по Reuters).
Он рассчитывает, что новые правила вступят в силу как можно скорее – в конце декабря или начале января. Варшава также намерена призвать союзников по НАТО ввести аналогичные ограничения вдоль восточного фланга альянса, добавил замминистра. Томчик отметил, что Польша стала первой страной, предложившей такую меру, а затем ее примеру последовали страны Прибалтики.
Сейчас Польша ограничивает полеты у границы на высоте около 3 км в дневное время.
20 октября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава требует от Украины объяснений после пролетевшего через территорию страны дрона, который взорвался на границе Литвы и Латвии.
В сентябре Туск выступил с заявлением из-за взрывов на границе с Украиной. По его словам, Польша ожидает эскалации конфликта с Россией. Свое заявление премьер аргументировал тем, что утром 13 сентября ВС страны зафиксировали несколько БПЛА на границе с Украиной. Как заявляет польская сторона, один из беспилотников ударил по поезду Киев – Варшава, а другой упал рядом с пунктом пропуска Дрохуск-Ягодин.