Отбор газа из хранилищ Европы за сутки вырос почти вдвое
«Волна арктического холода в Европе спровоцировала очередные антирекорды по отбору газа из хранилищ», – отметили в компании.
Уровень заполненности ПХГ Германии, располагающей крупнейшими мощностями хранения газа в Европе, снизился до 55%. В Германии и Франции 23 ноября также были зафиксированы рекордные для этой даты объемы отбора газа.
23 ноября ТАСС со ссылкой на данные GIE сообщил, что Европа израсходовала около 13% газа, закачанного в хранилища летом. За первые 25 дней сезона нетто-отбор достиг 6,5 млрд куб. м, что на 40% превышает средний показатель за пять лет.
5 ноября «Газпром» сообщал, что Европа начала сезон отбора газа с исторически минимальным уровнем заполненности ПХГ – 74,9%. В компании предупреждали, что высокие темпы расходования запасов могут повысить риски для надежности газоснабжения зимой.