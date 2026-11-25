23 ноября ТАСС со ссылкой на данные GIE сообщил, что Европа израсходовала около 13% газа, закачанного в хранилища летом. За первые 25 дней сезона нетто-отбор достиг 6,5 млрд куб. м, что на 40% превышает средний показатель за пять лет.