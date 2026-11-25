23 ноября официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пиньо заявила, что Европа выступает за обсуждение урегулирования конфликта на Украине, но не готова к переговорам по новой архитектуре безопасности. По ее словам, обсуждения должны проходить с участием НАТО и стран – членов Евросоюза (ЕС).