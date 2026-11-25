Ушаков: приглашение европейцам приехать на переговоры в Россию остается в силе
Европейцы все еще могут приехать в Россию на двусторонние консультации по архитектуре безопасности. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Мы ждем. Приглашение, оно по-прежнему действует, и мы надеемся, что европейцы так или иначе отреагируют», – заявил Ушаков.
23 ноября официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пиньо заявила, что Европа выступает за обсуждение урегулирования конфликта на Украине, но не готова к переговорам по новой архитектуре безопасности. По ее словам, обсуждения должны проходить с участием НАТО и стран – членов Евросоюза (ЕС).
В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва хотела бы инициировать общение с «коалицией желающих», чтобы выяснить их планы относительно мира на Украине.
Приглашение европейцам приехать в Москву озвучил президент РФ Владимир Путин. 19 ноября он сообщил, что Россия по дипломатическим каналам предложила представителям Евросоюза приехать для обсуждения вопросов безопасности, чтобы понять их позицию перед продолжением диалога по Украине.