Новак: Минэнерго предложило продлить запрет на экспорт авиакеросина
Минэнерго предложило продлить запрет на экспорт авиакеросина, сообщил вице-премьер Александр Новак. Его слова передает «РИА Новости».
Такие планы будут зависеть «от баланса, который у нас будет складываться», отметил вице-премьер.
Запрет на вывоз авиакеросина действует до 30 ноября.
В конце октября правительство России продлило запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России производителями, до 31 января 2027 г.