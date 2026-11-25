22 ноября Хуснуллин объявил, что этапы восстановления Крымского моста определены. 20 ноября Хуснуллин сообщил, что повреждены основная балка пролета арочного моста и сама арка. Точные сроки восстановления будут известны позже, когда будут готовы проектные решения. Он пояснил, что власти рассматривают два варианта восстановления Крымского моста, но подробности не раскрыл.