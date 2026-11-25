Ядров: сроки восстановления Крымского моста называть преждевременно
Сроки восстановления автомобильной части Крымского моста, поврежденного после ударов ВСУ, называть преждевременно. Об этом сообщил министр транспорт РФ Дмитрий Ядров.
«О сроках говорить преждевременно, идет соответствующее обследование, функционирует рабочая группа под руководством [вице-премьера] Марата Шакирзяновича Хуснуллина, которая определит конечные итоги восстановления автомобильной части на основании этих заключений», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Сейчас организованы альтернативные маршруты, отметил министр. В частности, пассажирам доступна паромная переправа, пригородные электрички и поезда дальнего следования, а в случае увеличения пассажиропотока будут назначены дополнительные поезда.
22 ноября Хуснуллин объявил, что этапы восстановления Крымского моста определены. 20 ноября Хуснуллин сообщил, что повреждены основная балка пролета арочного моста и сама арка. Точные сроки восстановления будут известны позже, когда будут готовы проектные решения. Он пояснил, что власти рассматривают два варианта восстановления Крымского моста, но подробности не раскрыл.