24 ноября стало известно, что «Газпром» завершает работы по созданию второй нитки газопровода «Сила Сибири», предназначенного для поставок газа в Китай. Работы ведутся на участке от Чаяндинского месторождения до Благовещенска в Амурской области. Специалисты завершают объединение параллельных участков трубопровода – лупингов – в полноценную вторую нитку.