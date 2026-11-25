«Газпром» ввел в эксплуатацию первую газотурбинную установку Южно-Якутской ТЭС
Группа «Газпром» ввела в эксплуатацию первую газотурбинную установку Южно-Якутской теплоэлектростанции (ТЭС), мощностью 110 МВт. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.
Станция, находясь в поселке Чульман Нерюнгринского района Якутии, поставляет электроэнергию в Объединенную энергосистему Востока России. Для работы она использует природный газ, который поставляется газопроводом «Сила Сибири». При полном развитии общая установленная электрическая мощность станции составит 313 МВт.
Парогазовый энергоблок будет вводиться в эксплуатацию поэтапно. Он состоит из трех энергетических установок – двух газотурбинных мощностью 110 МВт каждая и одной паротурбинной установки мощностью 93 МВт.
24 ноября стало известно, что «Газпром» завершает работы по созданию второй нитки газопровода «Сила Сибири», предназначенного для поставок газа в Китай. Работы ведутся на участке от Чаяндинского месторождения до Благовещенска в Амурской области. Специалисты завершают объединение параллельных участков трубопровода – лупингов – в полноценную вторую нитку.
21 октября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что «Газпром» и китайская CNPC могут завершить коммерческие переговоры по проекту газопровода «Сила Байкала» до конца 2026 г. Проект предусматривает поставки 50 млрд куб. м газа ежегодно в течение 30 лет.