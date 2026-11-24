«Газпром» готовит к запуску вторую нитку «Силы Сибири»
Работы ведутся на участке от Чаяндинского месторождения до Благовещенска в Амурской области. Специалисты завершают объединение параллельных участков трубопровода – лупингов – в полноценную вторую нитку. Сейчас на объекте проходят пусконаладочные работы.
23 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в ходе переговоров в Шэньчжэне тема газопровода «Сила Байкала» (ранее «Сила Сибири – 2») предметно не обсуждалась. По его словам, тема сотрудничества в сфере энергетики постоянно фигурирует на повестке дня российско-китайских переговоров.
21 октября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что «Газпром» и китайская CNPC могут завершить коммерческие переговоры по проекту газопровода «Сила Байкала» до конца 2026 г. Проект предусматривает поставки 50 млрд куб. м газа ежегодно в течение 30 лет.