Мишустин: объем услуг по разработке ИИ достиг почти 37 млрд рублей
Объем услуг по разработке и реализации решений в области искусственного интеллекта (ИИ) в России в 2025 г. достиг почти 37 млрд руб., что в три раза превышает показатель 2022 г. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по внедрению и регулированию искусственного интеллекта.
«За это же время организации вдвое увеличили инвестиции во внедрение и использование таких цифровых продуктов. Они становятся крайне востребованными для совершенствования процессов на предприятиях и повышения качества товаров и услуг», – отметил глава правительства.
По словам Мишустина, применение ИИ становится новым источником роста производительности труда и конкурентоспособности отечественных компаний. Технологии активно внедряются в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и государственном управлении. Отдельно премьер-министр отметил, что российские роботы-доставщики выполнили более 2 млн заказов, а совокупный пробег автономных грузовиков на федеральных трассах за четыре года превысил 20 млн км.
Отдельное внимание Мишустин уделил развитию агентного ИИ – систем, способных самостоятельно искать данные, использовать программы и выполнять многоэтапные задачи. По его словам, в 2026 г. Минцифры тестирует отечественные сервисы такого типа для решения рабочих задач сотрудников государственных ведомств.
20 ноября замначальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский заявил, что России нужно создавать ИИ с ориентацией на традиционные ценности. Он заявил, что развитие российских технологий требует взаимодействия государства и крупного бизнеса. По словам Журавского, отечественные компании, работающие в сфере генеративного ИИ, активно поддерживают культурные проекты.
26 июля Путин подписал закон о поддержке развития технологий ИИ в стране. Закон регулирует отношения в сфере разработки, внедрения и применения больших фундаментальных моделей ИИ. Документ также определяет основные понятия и принципы регулирования отношений, связанных с такими технологиями.