Объем услуг по разработке и реализации решений в области искусственного интеллекта (ИИ) в России в 2025 г. достиг почти 37 млрд руб., что в три раза превышает показатель 2022 г. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по внедрению и регулированию искусственного интеллекта.