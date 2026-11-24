Госдума приняла закон о повышении налогового вычета для «Газпрома»
Госдума приняла закон из бюджетного пакета, который продлевает нулевую ставку НДПИ для проектов по сжижению газа на Ямале до конца 2029 г. и увеличивает вычет для «Газпрома».
Нулевая ставка будет действовать при условии заключения инвестиционного соглашения с Минэнерго. Из условий ее применения исключается ограничение о накопленном объеме добычи газа в 250 млрд куб. м. С 1 августа 2029 г. ежемесячный вычет по НДПИ для «Газпрома» вырастет до 8 млрд руб. с 5,5 млрд руб..
Изменения направлены на покрытие недостающего бюджетного финансирования для завершения строительства гидротехнических сооружений, береговых объектов и газопроводов регазификационного комплекса СПГ в Камчатском крае. Также они должны обеспечить развитие и стабильную работу российских СПГ-проектов. Сейчас нулевая ставка распространяется на газ с участков на Ямале или Гыдане, используемый для производства СПГ, аммиака или водорода, до достижения накопленного объема добычи в 250 млрд куб. м или не позднее чем через 12 лет с запуска проекта.
В сентябре 2026 г. Минфин предлагал продлить нулевой НДПИ для «Ямал СПГ» в обмен на инвестиционное соглашение, связанное с финансированием обязательств Камчатского края по строительству объектов регазификации СПГ. В ноябре 2026 г. Минфин предложил увеличить ежемесячный вычет по НДПИ для «Газпрома» с 5,5 млрд до 8 млрд руб. с 1 августа 2029 г.