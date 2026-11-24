Изменения направлены на покрытие недостающего бюджетного финансирования для завершения строительства гидротехнических сооружений, береговых объектов и газопроводов регазификационного комплекса СПГ в Камчатском крае. Также они должны обеспечить развитие и стабильную работу российских СПГ-проектов. Сейчас нулевая ставка распространяется на газ с участков на Ямале или Гыдане, используемый для производства СПГ, аммиака или водорода, до достижения накопленного объема добычи в 250 млрд куб. м или не позднее чем через 12 лет с запуска проекта.