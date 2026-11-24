24 ноября Госдума приняла в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг. За проект бюджета проголосовало 396 депутатов, 37 – воздержались. Расходы бюджета в 2027 г. утверждены на уровне 48,8 трлн руб., доходы – 43,3 трлн руб. В 2028 и 2029 гг. расходы составят 50,9 трлн и 53,9 трлн руб., доходы – 45,8 трлн руб. и 48,6 трлн руб. соответственно.