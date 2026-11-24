Госдума одобрила повышение МРОТа до 28 935 рублей с 2027 года
Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2027 г. до 28 935 руб. в месяц. По сравнению с действующим показателем в 27 093 руб. рост составит 6,8%.
Документ входит в бюджетный пакет. Одновременно на 2027–2029 гг. приостанавливается действие норм, предусматривающих расчет МРОТа на основе медианной заработной платы. В этот период его размер будут определять с учетом прогнозируемых темпов роста среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций.
Как следует из заключения профильного комитета Госдумы, такой подход позволит опираться на более актуальные и комплексные прогнозы, а не только на статистические данные о медианной зарплате.
Кроме того, с 1 января 2027 г. Федеральная налоговая служба (ФНС) получит полномочия по администрированию страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
24 ноября Госдума приняла в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг. За проект бюджета проголосовало 396 депутатов, 37 – воздержались. Расходы бюджета в 2027 г. утверждены на уровне 48,8 трлн руб., доходы – 43,3 трлн руб. В 2028 и 2029 гг. расходы составят 50,9 трлн и 53,9 трлн руб., доходы – 45,8 трлн руб. и 48,6 трлн руб. соответственно.
Зампредседателя правительства – министр финансов РФ Антон Силуанов назвал принятый закон непростым. Министр заявил, что снижается дефицит бюджета по сравнению с уровнем текущего года – до чуть больше 2% ВВП. По его оценкам, в условиях продолжающихся боевых действий это «дорогого стоит».