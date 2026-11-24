В этом году правительство, как и прежде, придерживается трех основных приоритетов, заявлял премьер-министр Михаил Мишустин. Это средства на спецоперацию на Украине и социальная помощь участникам боевых действий и их семьям, выполнение социальных обязательств, а также достижение национальных целей через финансирование нацпроектов.