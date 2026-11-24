Силуанов назвал принятый Госдумой бюджет «непростым»Но он отвечает нынешним вызовам, заверил глава Минфина
Принятый закон о федеральном бюджете на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг. оказался непростым, заявил зампредседателя правительства – министр финансов РФ Антон Силуанов по итогам рассмотрения документа.
«Бюджет непростой. С каждым годом бюджет становится сложнее и сложнее. Но тот бюджет, который сегодня приняла Государственная дума, отвечает нынешним вызовам», – сказал он.
Министр заявил, что снижается дефицит бюджета по сравнению с уровнем текущего года – до чуть больше 2% ВВП. По его оценкам, в условиях продолжающихся боевых действий это «дорогого стоит».
Теперь «нас будет меньше беспокоить» цена на нефть, поскольку цена отсечки снизилась с $59 до $50 за баррель, добавил Силуанов. Уровень нефтегазовых доходов составит около 17% от всей доходной базы бюджета – это минимальный уровень за последние годы: «Поэтому с точки зрения устойчивости бюджета – хорошая конструкция».
Министр заверил, что все приоритеты, определенный президентом РФ Владимиром Путиным, «полностью обеспечены финансовыми ресурсами». Речь идет о задачах оборонной безопасности, выполнении обязательств перед людьми и средствах на национальные проекты.
«Да, пришлось определять приоритеты, где-то отходить с более жестких позиций, но основная линия выдержана. Ресурсы на главные задачи есть. Поэтому мы очень благодарны депутатам Государственной думы за поддержку», – заключил он.
Согласно финальной версии федбюджета на 2027–2029 гг., расходы бюджета в 2027 г. утверждены на уровне 48,8 трлн руб., доходы – 43,3 трлн руб. В 2028 и 2029 гг. расходы составят 50,9 трлн и 53,9 трлн руб., доходы – 45,8 трлн руб. и 48,6 трлн руб. соответственно.
В этом году правительство, как и прежде, придерживается трех основных приоритетов, заявлял премьер-министр Михаил Мишустин. Это средства на спецоперацию на Украине и социальная помощь участникам боевых действий и их семьям, выполнение социальных обязательств, а также достижение национальных целей через финансирование нацпроектов.