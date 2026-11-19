Госдума приняла проект федерального бюджета во втором чтенииКорректировки перераспределяют почти 9 трлн рублей бюджетных средств
Депутаты Госдумы одобрили законопроект о федеральном бюджете на 2027 г. и на плановый период 2028-2029 гг. во втором чтении. За принятие проголосовали 383 парламентария, воздержались 33 человека.
Ко второму чтению поступило 817 поправок к бюджету. Профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал к принятию 695 поправок, к отклонению – 41, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Глава профильного комитета Андрей Макаров отметил, что среди предложений депутатов есть ряд «важнейших», которые связаны с внешнеполитическими и санкционными вызовами перед страной. Поправки ко второму чтению перераспределят почти 9 трлн руб. «Это то, что реально получат наша экономика, важнейшие социальные направления», – подчеркнул Макаров.
Вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова не было в ходе рассмотрения проекта бюджета во втором чтении по причине «заграничной командировки», рассказал Володин. «В ситуации вызовов, угроз, санкций мы должны с вами сделать все для того, чтобы наши граждане ни в чем не нуждались», – прокомментировал спикер Госдумы.
В ходе обсуждения отклоненных поправок Макаров призвал вспомнить слова президента России Владимира Путина. Тот призвал депутатов Госдумы исключить любой «разрушающий нас изнутри популизм» при подготовке законов, в том числе закона о бюджете, выступая на первом заседании Госдумы девятого созыва 30 сентября 2026 г.
Правительство РФ 12 ноября одобрило ко второму чтению поправки в проект федерального бюджета, а также в законопроекты об особенностях исполнения бюджета, Бюджетный и Налоговый кодексы. Общий объем изменений – около 8,7 трлн руб., отмечал Силуанов. По его словам, часть корректировок направлена на обеспечение обороны и безопасности страны, в том числе на проведение специальной военной операции. Остальные изменения Силуанов разделил на три группы: нацпроекты и перераспределение ассигнований в рамках зарезервированных ресурсов, распределение средств после принятия нормативных актов, перераспределение в рамках госпрограмм и непрограммных направлений.
Все социальные обязательства государства перед россиянами должны быть выполнены в полном объеме при формировании нового бюджета, говорил Путин. Он призвал предусмотреть достаточное финансирование для улучшения жилищных условий и повышения благосостояния российских семей, прежде всего семей с детьми.
Проект бюджета был внесен в Госдуму 30 сентября. Госдума приняла проект бюджета в первом чтении 29 октября. Согласно законопроекту, доходы федерального бюджета в 2027 г. составят 43,3 трлн руб., расходы – 48,7 трлн руб. Дефицит бюджета в 2027 г. прогнозируется на уровне 5,4 трлн руб., или 2,2% ВВП. В 2028 г. доходы ожидаются в размере 45,8 трлн руб., расходы – 51 трлн руб., а в 2029 г. – 48,6 трлн и 53,9 трлн руб. соответственно.
Правительство при формировании бюджета по-прежнему придерживается трех основных приоритетов, говорил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 24 сентября. В их числе – выполнение социальных обязательств, обеспечение обороны и безопасности страны и социальная помощь участникам спецоперации и их семьям, а также достижение национальных целей через финансирование нацпроектов. На финансирование нацпроектов в 2027 г. предусмотрено около 19 трлн руб.