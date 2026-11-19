Путин, Трамп и Си Цзиньпин приняли декларацию о мире
Лидеры России, Китая и США Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп приняли декларацию о мире. Об этом сообщает Кремль.
В декларации лидеры России и США выразили признательность Китаю за организацию и проведение «исторического трехстороннего саммита». В документе указано, что главы трех держав обстоятельно обменялись мнениями по международной ситуации и выразили приверженность поддержанию стратстабильности и международной безопасности.
В частности, являясь постоянными членами Совета Безопасности ООН, Россия, Китай и США выразили приверженность реформированию ООН, чтобы организация могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы и соответствовать своей миссии в области международного мира и безопасности.
Кроме того, три страны планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо всех стран. Они подтвердили значимость стабильных энергопоставок.
Путин, Трамп и Си отметили в декларации, что принцип согласия государств и соблюдение иммунитетов их официальных лиц имеют основополагающее значение. Они также считают, что Международный уголовный суд и другие аналогичные структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями.
Лидеры также подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и такой конфликт никогда не должен быть развязан. Три державы будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.
19 ноября на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне состоялась первая трехсторонняя встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа. Продолжительность переговоров превысила 1,5 часа. Со стороны России участие в них приняли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов и спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что тема Украины не была ключевой на трехсторонней встрече.