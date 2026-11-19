Хуснуллин: в России создали 3700 км скоростных автодорог
В России за последние годы построили 3700 км скоростных автомобильных дорог. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на XX Международном форуме и выставке «Транспорт России – 2026», передает «РИА Новости».
30 сентября председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко сообщил, что одним из основных направлений дорожных работ в новых регионах стало восстановление трассы Р280 «Новороссия», которая связывает территории вдоль Северного Приазовья с Белгородской областью и Волгоградом. Он отметил, что с 2022 г. в новых регионах построено и отремонтировано более 8000 км автомобильных дорог.
16 июля Хуснуллин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что трасса М-3 «Украина», которая соединяет Москву с границей Белоруссии, будет расширена до шести полос в 2026 г. Хуснуллин также сказал, что к декабрю 2026 г. планируется открыть движение по трассе М-12 «Восток» до Тюмени. Он также сообщил о реализации ряда крупных инфраструктурных проектов, включая строительство обходов Тюмени, Омска и Новосибирска. Кроме того, до конца года планируется ввести в эксплуатацию Южно-Лыткаринскую автодорогу в Московской области.