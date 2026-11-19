Российский президент подчеркнул, что взаимодействие трех государств способно сыграть важную роль в решении международных проблем. По его словам, несмотря на существующие разногласия, у Москвы, Вашингтона и Пекина есть общие интересы в вопросах обеспечения безопасности и урегулирования конфликтов.