Путин: Россия, Китай и США имеют общие интересы в урегулировании конфликтов
Россия, Китай и США имеют много совпадающих интересов в урегулировании региональных конфликтов, включая украинский. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на трехсторонней встрече с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне.
Российский президент подчеркнул, что взаимодействие трех государств способно сыграть важную роль в решении международных проблем. По его словам, несмотря на существующие разногласия, у Москвы, Вашингтона и Пекина есть общие интересы в вопросах обеспечения безопасности и урегулирования конфликтов.
Си Цзиньпин, в свою очередь, призвал Путина и Трампа подать пример совместного реагирования на глобальные вызовы. Китайский лидер отметил, что Россия, США и КНР несут особую ответственность за ситуацию в мире.
Ранее Трамп предложил обсудить украинский конфликт на трехстороннем саммите. По словам американского президента, все стороны заинтересованы в его завершении.
19 ноября лидеры трех стран начали первую в истории встречу в таком формате на полях саммита АТЭС. В повестку вошли международные конфликты и дальнейшее взаимодействие крупных держав.
Перед саммитом Путин и Трамп провели двусторонние переговоры, которые продолжались 35–40 минут. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, стороны обсудили украинский конфликт и двусторонние отношения.