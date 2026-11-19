Трамп: США не стремятся зарабатывать на поставках оружия Украине
Соединенные Штаты не ставят целью получать прибыль от продажи вооружений, которые в дальнейшем поступают на Украину, хотя такие сделки приносят американской стороне значительные доходы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
По его словам, США продают оружие Евросоюзу, который самостоятельно решает, как его использовать. При этом американский лидер считает, что большая часть вооружений в итоге передается Украине.
«Мы не делаем им скидок, и поэтому можно сказать, что мы зарабатываем на этом много денег. Я не хочу этого», – отметил президент.
О том, что США продают вооружение странам ЕС, американский лидер говорил еще в августе. По его словам, дальнейшее распоряжение этой техникой остается за европейскими государствами. Трамп отметил, что Вашингтон не передает оружие Украине напрямую, а поставляет его европейским союзникам на коммерческой основе. Американский лидер уточнил, что США продают Евросоюзу различные виды вооружений, в том числе боеприпасы и истребители.
6 ноября Reuters сообщило о планах демократов сделать помощь Киеву приоритетом нового состава конгресса, который начнет работу в январе 2027 г. С января 2025 г. законодатели не приняли значимых законов о поддержке Украины, а администрация Трампа замедляла или блокировала выделение ранее одобренных средств.
18 ноября NBC News со ссылкой на источники писал, что республиканцы в палате представителей США добиваются исключения из оборонного законопроекта положений о поддержке Украины и новых санкциях против России. Инициативу продвигают спикер палаты Майк Джонсон и председатель комитета по иностранным делам Брайан Маст. Речь идет о ежегодном законе об оборонных полномочиях (NDAA), определяющем основные направления военной политики США.
При этом республиканцы в сенате США предложили выделить до $750 млн на военную помощь Украине в 2027 финансовом году и не менее $300 млн на противодействие российскому влиянию. Эти положения включены в проекты бюджетов госдепартамента и Пентагона.