О том, что США продают вооружение странам ЕС, американский лидер говорил еще в августе. По его словам, дальнейшее распоряжение этой техникой остается за европейскими государствами. Трамп отметил, что Вашингтон не передает оружие Украине напрямую, а поставляет его европейским союзникам на коммерческой основе. Американский лидер уточнил, что США продают Евросоюзу различные виды вооружений, в том числе боеприпасы и истребители.