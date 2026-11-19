16 ноября был нанесен первый удар. В ночь на 17 ноября второй. Движение по автомобильной и железнодорожной частям объекта также приостанавливали, тогда были повреждены конструкции. Позже железнодорожное сообщение восстановили по одному пути. Для автомобильного движения мост оставался закрытым.