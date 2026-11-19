Три поезда «Таврия» задерживаются из-за закрытия Крымского моста
Три пассажирских поезда, следующих в Крым, задерживаются из-за временного перекрытия движения по Крымскому мосту через Керченский пролив. Об этом сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс».
Речь идет о поездах № 007/008 Санкт-Петербург – Керчь и № 092/091 Москва – Керчь, отправившихся 17 ноября, а также составе № 27/28 Москва – Керчь, который выехал 18 ноября.
Пассажирам, чьи поезда задерживаются более чем на четыре часа, предоставят питание и воду. За помощью во время поездки можно обратиться к начальнику поезда или проводникам, уточнили в компании.
Глава республики Сергей Аксенов сообщил о новом ударе по Крымскому мосту. Это стало третьей атакой на мост за последние дни. В Минтрансе сообщили, что движение поездов по железнодорожной части моста временно приостановлено.
16 ноября был нанесен первый удар. В ночь на 17 ноября второй. Движение по автомобильной и железнодорожной частям объекта также приостанавливали, тогда были повреждены конструкции. Позже железнодорожное сообщение восстановили по одному пути. Для автомобильного движения мост оставался закрытым.
Советник главы Крыма Олег Крючков говорил, что поскольку мост практически не использовался для поставок продовольствия, товаров и ГСМ, то логистические цепочки поставок сохранены. Следственный комитет (СК) России возбудил дело о теракте.