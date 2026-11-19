The Telegraph: замглавы Пентагона покинул встречу по Украине до доклада Киева
Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби досрочно покинул совещание по Украине, не дождавшись секретного доклада министра обороны Украины Евгения Хмары. Об этом сообщила газета The Telegraph.
По информации издания, представитель американского оборонного ведомства ушел со встречи с европейскими союзниками после критики в адрес Киева из-за ударов по целям в глубине российской территории.
Газета отмечает, что Колби не стал заслушивать доклад украинского министра о ходе боевых действий. Еще один источник издания подтвердил, что заместитель главы Пентагона покинул совещание раньше его завершения.
18 ноября NBC News со ссылкой на источники писал, что республиканцы в палате представителей США добиваются исключения из оборонного законопроекта положений о поддержке Украины и новых санкциях против России. Инициативу продвигают спикер палаты Майк Джонсон и председатель комитета по иностранным делам Брайан Маст. Речь идет о ежегодном законе об оборонных полномочиях (NDAA), определяющем основные направления военной политики США.
При этом республиканцы в сенате США предложили выделить до $750 млн на военную помощь Украине в 2027 финансовом году и не менее $300 млн на противодействие российскому влиянию. Эти положения включены в проекты бюджетов госдепартамента и Пентагона.
6 ноября Reuters сообщило о планах демократов сделать помощь Киеву приоритетом нового состава конгресса, который начнет работу в январе 2027 г. С января 2025 г. законодатели не приняли значимых законов о поддержке Украины, а администрация Трампа замедляла или блокировала выделение ранее одобренных средств.