Россия является неотъемлемой частью региона и вносит вклад в его материальное благополучие, заявил президент. Только за восемь месяцев этого года товарооборот России с экономиками региона вырос почти на треть с упором на неэнергетические и инновационные позиции. С государствами ASEAN совокупный товарооборот России за последние 10 лет увеличился почти на 60%.