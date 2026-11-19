Что Путин заявил на саммите АТЭС в ШэньчжэнеРоссия поддержала Шэньчжэньскую декларацию и предложила партнерам в АТР совместные проекты в энергетике, логистике и сфере ИИ
Президент России Владимир Путин выступил на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне, где заявил о поддержке проекта итоговой Шэньчжэньской декларации и обозначил ключевые направления сотрудничества России с экономиками региона. Глава государства сообщил о росте товарооборота с АТР почти на треть за восемь месяцев, расширении поставок энергоносителей и продовольствия, а также пригласил партнеров активнее использовать российские логистические маршруты.
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О поддержке декларации и роли АТЭС
Путин заявил, что Россия поддерживает подготовленный для утверждения проект итоговой Шэньчжэньской декларации. По его словам, в условиях фрагментации мировой экономики форум АТЭС должен задавать объединительный тон и выстраивать конструктивную повестку сотрудничества.
Президент отметил, что Азиатско-Тихоокеанский регион стал одним из локомотивов глобального развития. Совокупный экономический рост участников АТЭС по прогнозам в текущем году составит 4,8%, что значительно превышает общемировые показатели. Путин подчеркнул, что созидательное партнерство с экономиками АТР является стратегическим курсом России.
О торговле и интеграционных проектах
Россия является неотъемлемой частью региона и вносит вклад в его материальное благополучие, заявил президент. Только за восемь месяцев этого года товарооборот России с экономиками региона вырос почти на треть с упором на неэнергетические и инновационные позиции. С государствами ASEAN совокупный товарооборот России за последние 10 лет увеличился почти на 60%.
Путин упомянул расширяющуюся сеть преференциальных соглашений стран региона с Евразийским экономическим союзом. Россия активно продвигает инициативу о создании большого евразийского партнерства, которое рассматривается как интеграционное ядро в сопряжении механизмов ЕАЭС, Шанхайской организации сотрудничества и АСЕАН.
О поставках и логистике
В Азиатско-Тихоокеанский регион направляются российские энергоносители, большие объемы зерна и минеральных удобрений. По словам Путина, тем самым Россия существенно способствует поддержанию общерегиональной энергетической и продовольственной безопасности. Торговые партнеры, заявил он, всегда могут рассчитывать на надежность, высокое качество и стабильность поставок.
Новые перспективы для сотрудничества в рамках АТР открывает укрепление Россией транспортного транзитного каркаса на основе Восточного полигона железных дорог, мультимодального коридора Север – Юг и Северного морского пути. «И мы приглашаем все экономики региона активнее пользоваться возможностями этих новых логистических маршрутов», – сказал Путин, отметив, что некоторые партнеры уже приступили к этой работе.
Об экономике России и технологиях
Россия стремится оставаться открытой миру и одновременно усиливать свой экономический потенциал, продолжая фундаментальные реформы и контролируя инфляцию, заявил президент. Приоритетно развиваются цифровые технологии, искусственный интеллект и атомная энергетика.
«За три последних года ВВП России в реальном выражении вырос более чем на 10%. И по паритету покупательной способности наша страна уверенно входит в число ведущих экономик мира», – сообщил Путин.
Россия заинтересована в тесном взаимодействии с участниками форума в наукоемких отраслях, в частности в сфере мирного атома. Кроме того, Москва готова делиться с партнерами по АТР компетенциями в области цифровых решений и искусственного интеллекта на условиях, гарантирующих суверенитет и сохранность данных.
О дальнейшем участии в АТЭС
Россия будет и далее принимать деятельное участие в работе АТЭС и продолжит реализацию совместных взаимовыгодных проектов, заявил президент. За последние десятилетия было осуществлено более 80 крупных инициатив, в том числе в области производства и торговли сельхозтоварами, продвижения электронных государственных услуг и женского предпринимательства. С 2015 г. в России проводится ежегодный конкурс женских предпринимательских проектов.
Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина и китайских друзей за гостеприимство и продуктивную работу, а также пожелал успехов Вьетнаму, который заступает на председательство в форуме в 2027 г.