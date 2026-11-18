The Guardian назвала три причины исключения Каллас из переговоров с Россией
Публичный отказ руководства Евросоюза главе дипломатической службы ЕС Кае Каллас представлять Брюссель на переговорах с Россией может быть вызван несколькими причинами. Об этом пишет The Guardian, перечисляя три версии, которые циркулируют в дипломатических кругах.
Первая заключается в том, что ряд западноевропейских стран считает Каллас слишком жестко настроенной по отношению к России.
Вторая причина связана с нежеланием крупнейших государств Евросоюза передавать реальные внешнеполитические полномочия Брюсселю. В частности, Франция и Германия предпочитают сохранить собственные места за столом переговоров, а не делегировать эти функции единому представителю ЕС.
Третья причина – изменение подхода к международным переговорам. По словам дипломатов, вопросы, которыми раньше занимались министры иностранных дел, все чаще переходят в ведение президентов и премьер-министров.
The Guardian напоминает, что Каллас занимает пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности с 2024 г. Несмотря на это, европейские лидеры решили сформировать переговорную команду без ее участия.
По данным издания, в состав делегации вошли председатель Евросовета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и представители Франции, Германии, Великобритании, Польши и Италии. Команда взаимодействует с НАТО и американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Комментируя решение, фон дер Ляйен заявила, что европейские лидеры самостоятельно определяют, кто будет представлять их на переговорах. При этом Испания и Литва раскритиковали выбранный формат, выступив за единого переговорщика от Европы.
16 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва не согласовывала расширение переговорного формата за счет европейских стран. По его словам, стороны договорились продолжить трехсторонние консультации России, США и Украины, однако дата следующей встречи пока не определена.
В тот же день председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении европейских стран участвовать в переговорах в формате E5 + ЕС. Она подчеркнула, что Европа продолжит оказывать поддержку Украине и усиливать давление на Россию.