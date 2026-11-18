В тот же день председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении европейских стран участвовать в переговорах в формате E5 + ЕС. Она подчеркнула, что Европа продолжит оказывать поддержку Украине и усиливать давление на Россию.