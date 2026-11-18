29 октября министр финансов Антон Силуанов заявил, что за цифровым рублем будущее, но иные виды расчета он не подменяет. «Цифровой рубль также можно задействовать и в трансграничных расчетах, для этого нужно, чтобы центральные банки наших стран-контрагентов взаимодействовали между собой», – заметил он.