ЦБ: нерезиденты смогут открывать счета цифрового рубля с ноября 2027 года
Банк России планирует открыть возможность нерезидентам создавать счета цифрового рубля в ноябре 2027 г. Об этом говорится в презентации регулятора относительно планов на цифровую валюту в следующем году.
Нерезиденты смогут открыть такие счета в системе дистанционного банковского обслуживания и мобильных приложениях кредитных организаций.
В марте 2027 г. Банк России планирует добавить функционал перевода цифровых рублей на банковский счет для получения процентного дохода. Кроме того, цифровой рубль станут принимать благотворительные фонды.
Цифровой рубль стал доступен для массового использования с сентября этого года. Ключевые банки начали предоставлять клиентам возможность открывать цифровые кошельки и проводить операции с новой формой российской валюты, а крупные торговые компании – принимать ее при оплате.
29 октября министр финансов Антон Силуанов заявил, что за цифровым рублем будущее, но иные виды расчета он не подменяет. «Цифровой рубль также можно задействовать и в трансграничных расчетах, для этого нужно, чтобы центральные банки наших стран-контрагентов взаимодействовали между собой», – заметил он.