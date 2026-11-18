Путин встретился с премьер-министром Таиланда на полях саммита АТЭС
Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.
Встреча прошла в отеле «Конрад», где расположена резиденция российского лидера. Путин и премьер-министр Таиланда встретились после торжественного приема для гостей саммита АТЭС, организованного от имени председателя КНР Си Цзиньпина.
18 июня Путин встретился с Чанвиракуном на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани. В ходе беседы российский лидер отметил, что товарооборот между Россией и Таиландом в 2025 г. вырос на 2,3% до $1,72 млрд. Путин добавил, что двусторонняя торговля развивается стабильно, и ее объемы продолжают увеличиваться, а значительные возможности для расширения сотрудничества сохраняются в энергетике, на транспорте, в логистике, агропромышленном комплексе и инвестиционной сфере.
18 ноября Путин также коротко пообщался с президентом Индонезии Прабово Субианто после торжественного приема для гостей саммита АТЭС. Были затронуты текущие вопросы российско-индонезийских отношений.
В тот же день на полях саммита АТЭС российский лидер провел встречу с президентом Вьетнама То Ламом. Путин заявил, что Россия готова помочь Вьетнаму в организации саммита АТЭС в 2027 г.