18 июня Путин встретился с Чанвиракуном на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани. В ходе беседы российский лидер отметил, что товарооборот между Россией и Таиландом в 2025 г. вырос на 2,3% до $1,72 млрд. Путин добавил, что двусторонняя торговля развивается стабильно, и ее объемы продолжают увеличиваться, а значительные возможности для расширения сотрудничества сохраняются в энергетике, на транспорте, в логистике, агропромышленном комплексе и инвестиционной сфере.