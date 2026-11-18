Правительство спишет часть задолженностей по бюджетным кредитам 23 регионам
Правительство РФ спишет часть задолженностей по бюджетным кредитам 23 регионам, сообщили на сайте кабмина.
Решение касается Карелии, Коми, Мордовии, Хакасии, Чечни, Пермского края, Амурской, Архангельской, Белгородской, Волгоградской, Иркутской, Калининградской, Костромской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Орловской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Тверской и Ульяновской областей, Ненецкого автономного округа.
В правительстве уточнили, что объем списания соответствует размеру вложений в обновление общественного транспорта, расселение аварийного жилья, модернизацию коммунальной инфраструктуры, реализацию инфраструктурных проектов. Суммарный объем списанной задолженности в этом году составил 366,6 млрд руб.
9 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился списать долги по бюджетным кредитам семи регионам. Мишустин отмечал, что в 2026 г. возможностью списания части бюджетной задолженности воспользовались более 80% регионов.