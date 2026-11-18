Пострадавшую при стрельбе в Кракове россиянку выписали из больницы
Гражданку России, получившую ранение во время стрельбы на главной рыночной площади Кракова 7 ноября, выписали из больницы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Польше.
Российское дипломатическое представительство уточнило, что информацию о выписке предоставило одно из медицинских учреждений Кракова. Состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное, дополнили в посольстве.
7 ноября в центре Кракова неизвестный открыл стрельбу из проезжавшего автомобиля на главной рыночной площади. Первоначально сообщалось о двух погибших и 10 раненых. Позднее число погибших возросло до шести человек. Нападавшего задержали сотрудники полиции. При задержании он получил ранение и был госпитализирован. Впоследствии нападавший умер в больнице.
8 ноября посольство РФ в Варшаве сообщало, что одна гражданка РФ оказалась в числе пострадавших в результате стрельбы. В дипмиссии отметили, что поддерживают связь с родственниками раненной женщины и находятся в контакте с органами здравоохранения Кракова. Позже дипломатическое представительство добавило, что россиянка находится в стабильном состоянии.