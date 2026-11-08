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Посольство РФ: раненная в Кракове россиянка находится в стабильном состоянии

Ася Султанова

Россиянка, получившая ранения в ходе стрельбы на главной рыночной площади Кракова, находится в стабильном состоянии. Об этом сообщает ТАСС соссылкой на российское посольство в Варшаве.

Представитель дипмиссии добавил, что никакой дополнительной информации от польских органов власти не поступало.

Посольство РФ в Варшаве сообщало, что одна гражданка РФ оказалась в числе пострадавших в результате стрельбы. В дипмиссии отметили, что поддерживают связь с родственниками раненной женщины и находятся в контакте с органами здравоохранения Кракова.

7 ноября на главной рыночной площади Кракова произошла стрельба. Подозреваемый, 25-летний гражданин Польши, въехал на площадь на автомобиле и открыл огонь из автоматического оружия. Погибли шесть человек, ранены 16. Стрелявшего ранили во время задержания и госпитализировали. В его квартире нашли тела родителей и сестры.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал субботнюю стрельбу со смертельным исходом «актом террора» против жителей Кракова. 8–9 ноября будут днями национального траура по жертвам нападения.

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