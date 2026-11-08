Посольство РФ: раненная в Кракове россиянка находится в стабильном состоянии

7 ноября на главной рыночной площади Кракова произошла стрельба. Подозреваемый, 25-летний гражданин Польши, въехал на площадь на автомобиле и открыл огонь из автоматического оружия. Погибли шесть человек, ранены 16. Стрелявшего ранили во время задержания и госпитализировали. В его квартире нашли тела родителей и сестры.