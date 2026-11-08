Песков: Молдавия следует худшим практикам СССР

5 ноября Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии сообщило, что власти Молдавии планируют ввести санкции против президента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадима Красносельского после его поездки в Москву. По данным ведомства, после возвращения Красносельскому могут запретить выезд из Молдавии на пять лет.