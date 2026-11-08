Песков: Молдавия следует худшим практикам СССР
Молдавия следует худшим практикам Советского Союза, угрожая запретить выезд из страны президенту Приднестровья Вадиму Красносельскому. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
«Вы знаете, такая худшая практика Советского Союза, я бы сказал. Тогда запрещали выезды людям за границу. Вот молдаване идут по этому пути. Обратно в будущее», – сказал Песков.
5 ноября Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии сообщило, что власти Молдавии планируют ввести санкции против президента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадима Красносельского после его поездки в Москву. По данным ведомства, после возвращения Красносельскому могут запретить выезд из Молдавии на пять лет.
4 ноября президент России Владимир Путин наградил Красносельского орденом Почета. 28 августа президент ПМР заявил, что российские миротворцы останутся в Приднестровье. Это прозвучало на фоне призыва Кишинева к замене миротворцев РФ на миссию гражданских наблюдателей.