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Песков: Молдавия следует худшим практикам СССР

Ася Султанова

Молдавия следует худшим практикам Советского Союза, угрожая запретить выезд из страны президенту Приднестровья Вадиму Красносельскому. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Вы знаете, такая худшая практика Советского Союза, я бы сказал. Тогда запрещали выезды людям за границу. Вот молдаване идут по этому пути. Обратно в будущее», – сказал Песков.

5 ноября Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии сообщило, что власти Молдавии планируют ввести санкции против президента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадима Красносельского после его поездки в Москву. По данным ведомства, после возвращения Красносельскому могут запретить выезд из Молдавии на пять лет.

4 ноября президент России Владимир Путин наградил Красносельского орденом Почета. 28 августа президент ПМР заявил, что российские миротворцы останутся в Приднестровье. Это прозвучало на фоне призыва Кишинева к замене миротворцев РФ на миссию гражданских наблюдателей.

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