Силы ПВО за ночь уничтожили 142 украинских беспилотника над регионами РФ
Дежурные силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 142 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны России.
Дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Воронежской и Ростовской областями, Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.
В ночь на 8 ноября в Неклиновском районе Ростовской области обломки дрона повредили дорожное полотно моста через реку Миус на 97-м км трассы Р-280, движение организовано в реверсном режиме. Также сообщалось о повреждении двух гусеничных кранов; пострадавших не было.