Силы ПВО за ночь уничтожили 142 украинских беспилотника над регионами РФ

В ночь на 8 ноября в Неклиновском районе Ростовской области обломки дрона повредили дорожное полотно моста через реку Миус на 97-м км трассы Р-280, движение организовано в реверсном режиме. Также сообщалось о повреждении двух гусеничных кранов; пострадавших не было.