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Силы ПВО за ночь уничтожили 142 украинских беспилотника над регионами РФ

Дарья Снегова

Дежурные силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 142 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны России.

Дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Воронежской и Ростовской областями, Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

В ночь на 8 ноября в Неклиновском районе Ростовской области обломки дрона повредили дорожное полотно моста через реку Миус на 97-м км трассы Р-280, движение организовано в реверсном режиме. Также сообщалось о повреждении двух гусеничных кранов; пострадавших не было.

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