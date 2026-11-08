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Россия в сентябре увеличила импорт американского маргарина в 41 раз

Дарья Снегова

Россия в сентябре 2026 г. импортировала американского маргарина и спредов на $184 700, что в 41 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года ($4500), свидетельствуют данные таможни США, с которыми ознакомилось «РИА Новости». Это максимальный показатель как минимум с 2001 г., с которого доступна помесячная статистика.

Поставки носят нерегулярный характер: в июле и августе их не было, а в июне они составили $102 800. Суммарно за январь – сентябрь США экспортировали в Россию маргарина и спредов на $380 400 против $30 200 за три квартала годом ранее .

Всего за сентябрь США поставили маргарина на мировой рынок на $39,3 млн. Крупнейшими покупателями стали Канада ($11,8 млн), Мексика ($8,6 млн), Нидерланды ($5,5 млн), Куба ($1,9 млн) и Ирландия ($1,2 млн).

В январе – июле 2026 г. импорт пальмового масла в Россию сократился на 22,2% год к году, что привело к дефициту сырья для производства маргарина и росту цен.

В августе отдельные позиции маргарина для российских производителей подорожали на 15–20% к июлю; Национальный союз хлебопечения обратился в ФАС с просьбой проверить обоснованность роста цен.

В июне правительство РФ повысило ввозные пошлины на кондитерские жиры из недружественных стран с 5 до 35%.

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