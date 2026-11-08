Россия в сентябре увеличила импорт американского маргарина в 41 раз

Россия в сентябре 2026 г. импортировала американского маргарина и спредов на $184 700, что в 41 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года ($4500), свидетельствуют данные таможни США, с которыми ознакомилось «РИА Новости». Это максимальный показатель как минимум с 2001 г., с которого доступна помесячная статистика.