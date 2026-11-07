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США создали группу по противодействию поставкам оружия через границы Ирана

Анна Суслова

Центральное командование ВС США (CENTCOM) создало оперативную группу для предотвращения транспортировки вооружения через сухопутные границы Ирана и Каспийское море. Об этом ведомство сообщило в соцсети Х.

«7 ноября командующий CENTCOM отдал распоряжение о создании оперативной группы, которая будет поддерживать текущие усилия американского правительства по предотвращению использования Ираном наземных маршрутов для транспортировки передовых вооружений и других материалов», – сказано в сообщении.

Оперативная группа была названа «Железные ворота» (Iron Gate). В нее будут входить около 20 гражданских и военных специалистов. Группа будет располагаться в городе Тампе в штате Флорида в США. В ее обязанности войдут координация с другими ведомствами правительства Соединенных Штатов по предотвращению перемещения систем вооружений, технологий двойного назначения, а также материалов, на которые распространены санкции США, и незаконных источников доходов через сухопутные границы Ирана и через Каспийское море.

6 ноября Fox News сообщил, что CENTCOM завершает подготовку к возможному возобновлению масштабных боевых действий против Ирана, однако пока не получило соответствующих распоряжений из Вашингтона. По данным телеканала, президент США Дональд Трамп 4 и 5 ноября провел совещания с командой по национальной безопасности, на которых обсуждалось возобновление военной операции. «Благоприятной» датой для возобновления боевых действий Fox News назвал 9 ноября.

При этом 2 ноября Трамп заявил, что не намерен возобновлять боевые действия против Ирана сразу после промежуточных выборов в конгресс, которые прошли 3 ноября.

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