США создали группу по противодействию поставкам оружия через границы Ирана

Оперативная группа была названа «Железные ворота» (Iron Gate). В нее будут входить около 20 гражданских и военных специалистов. Группа будет располагаться в городе Тампе в штате Флорида в США. В ее обязанности войдут координация с другими ведомствами правительства Соединенных Штатов по предотвращению перемещения систем вооружений, технологий двойного назначения, а также материалов, на которые распространены санкции США, и незаконных источников доходов через сухопутные границы Ирана и через Каспийское море.